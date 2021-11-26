سوسة: الاحتفاظ بوالي سابق إثر تسببه في وفاة تلميذ بسبب حادث مرور بجهة كندار

وات - أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، اليوم الجمعة، بالاحتفاظ بوالي سابق، كان قد تسبب، إثر ارتكابه حادث مرور اليوم بجهة كندار من ولاية سوسة، في وفاة تلميذ يدرس في التكوين المهني، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة، علي عبد المولى.

وسيمثل الوالي السابق، المتسبب في الحادث، يوم الاثنين القادم، امام النيابة العمومية في حالة احتفاظ، بعد ان وجهت له تهمة القتل على وجه الخطأ أثناء حادث مرور، وعدم اخذ الاحتياطات اللازمة في مناطق العمران.



