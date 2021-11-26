صفاقس: دعوات إلى إطلاق حوار وطني حول الجباية يجمع كلّ الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين

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دعا المشاركون في الملتقى الدولي حول الجباية، الذي تنظمه، اليوم الجمعة وغدا السبت، كلية الحقوق بصفاقس ومركز الدراسات الجبائية بالتعاون مع المدرسة العليا الخاصة للدراسات الإدارية والتجارية وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، إلى ضرورة إطلاق حوار وطني حول الجباية وحتى المواطنين، من أجل اكساب الاقتصاد الوطني القدرة التنافسية مع الخارج وحسن التصرف في المال العام ومقاومة الفقر وخلق التوازن التنموي بين الجهات.واوضح، الاستاذ المحاضر المختص في القانون الجباىي ومؤسس مركز الدراسات الجباىية بكلية الحقوق بصفاقس، ناجي البكوش، في تصريح اعلامي، ان إطلاق حوار وطني حول الضرائب من أجل التوافق عليها وتحديدها يعدّ "المفتاح الرئيسى لحل جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية باعتبار ان المنظومة الجبائية مرتبطة اساسا بالخيارات السياسية والاقتصادية للدولة والمحدّد الرئيسي لحوكمة وادارة السلطة السياسية في المال العام وتحديد النمط الاجتماعي"، وفق تقديره.وبخصوص الامر الرئاسي الأخير القاضي بحذف وزارة الشؤون المحلية والحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية، اعتبر البكوش "انه قرار غير وجيه في الوقت الراهن ويتضمن رسائل غير مطمئنة للداخل والخارج"، باعتبار أن السلطة المركزية يجب أن تظطلع، حسب الدستور، بالسلطة الرقابية وليس بالاشراف.وبخصوص الخطوة التصعيدية المزمع القيام بها من طرف أهالي صفاقس والمتعلقة بالعصيان الضريبي البلدي ازاء تدهور الوضع البيئي وتكدّس الفضلات بشوارع وانهج المدينة منذ حوالي شهرين، أعرب، ناجي البكوش، عن عدم موافقته لهذه الخطوة التصعيدية، باستثناء كونها خطوة رمزية، مؤكدا على ضرورة احترام هيبة الدولة ومساعداتها على تخطّي الأزمة.وقال، في هذا السياق، " إن الأزمة البيئية التي تعيش على وقعها جهة صفاقس منذ حوالي شهرين أكبر دليل على عجز السلطة المركزية على ايجاد حلول عاجلة وجذرية لأزمة النفايات التي تعصف بالجهة" محذّرا من انتفاضة جهة صفاقس.من ناحيته، أكد عميد كلية الحقوق بصفاقس، خليل الفندري، على أهمية هذا الملتقى العلمي كفرصة للحوار بين مختلف الجامعيين كل في اختصاصه حول الضرائب والجباية باعتبارها الوسيلة الأولى والرئيسية لتمويل ميزانية الدولة والمالية العمومية، وفق تقديره.وشدّد على ضرورة إطلاق حوار وطني مجتمعي شامل حول منظومة الجباية، والنظر في مراجعتها حتى تكون جالبة للاستثمار، وذلك عن طريق ارساء سياسية جبائية عادلة ومنظومة قضائية وقانونية واضحة في هذا المجال ومقاومة التهرب الجبائي.وحول الخطوة التصعيدية المزمع القيام بها من طرف أبناء جهة صفاقس، والمتعلقة بالعصيان الضريبي البلدي من أجل الضغط على السلط المركزية لإيجاد حلول عاجلة لازمة النفايات التي تعيش على وقعها الجهة منذ حوالي شهرين، أعرب الفندري عن أسفه إلى ما آل إليه الوضع ليصبح دفع الضرائب وسيلة ضغط وتهديد بعد أن كان واجبا يقوم به المواطن لفائدة ميزانية الدولة والمالية العمومية"، وفق تقييمه.من جهته، دعا عميد كليتي العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس وتونس سابقا ورئيس جامعة تونس سابقا، الهاشمي علية، إلى ضرورة مراجعة سياسة منظومة صندوق التعويض في تونس والتصرف في نفقات مداخيل الجباية والضرائب من أجل اعادة انعاش ميزانية الدولة والمالية العمومية، مشيرا إلى ان "أزمة تونس لا تكمن في النقص المادي ولكن في كيفية التصرف في المال العام"، وفق تقديره.