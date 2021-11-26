فتح شبابيك القباضات المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز كل يوم سبت إلى موفى ديسمبر 2021

Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 - 15:50 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في بلاغ أصدرته، الجمعة، أنه سيتم فتح شبابيك القباضات المالية للشركة للعموم بكامل تراب الجمهورية كل يوم سبت ابتداء من تاريخ نشر البلاغ وإلى موفى شهر ديسمبر 2021، بصفة مسترسلة من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود الرابعة بعد الزوال.

ويأتي هذا الأجراء، بحسب الشركة، لتسهيل عمليّات الاستخلاص وتفادي قطع التيّار الكهربائي لعدم الخلاص خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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