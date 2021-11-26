الحماية المدنية : 369 تدخلا يوم الخميس بينها 96 للنجدة بالطرقات (الداخلية)

قامت الوحدات التّابعة للدّيوان الوطني للحماية المدنيّة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بـ 369 تدخّلا في مناطق مختلفة من البلاد، بينها 96 تدخلا للنّجدة والإسعاف بالطّرقات، وفق بيانات نشرتها وزارة الداخلية اليوم الجمعة في بلاغ.



كما تدخلت وحدات الحماية المدنية في 16 مناسبة لإطفاء حرائق و248 مرة للإسعاف في غير حوادث المُرور، حسب ذات المصدر.







