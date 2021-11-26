الحماية المدنية : 369 تدخلا يوم الخميس بينها 96 للنجدة بالطرقات (الداخلية)

Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 - 14:42 قراءة: 0 د, 17 ث
      
قامت الوحدات التّابعة للدّيوان الوطني للحماية المدنيّة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بـ 369 تدخّلا في مناطق مختلفة من البلاد، بينها 96 تدخلا للنّجدة والإسعاف بالطّرقات، وفق بيانات نشرتها وزارة الداخلية اليوم الجمعة في بلاغ.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية في 16 مناسبة لإطفاء حرائق و248 مرة للإسعاف في غير حوادث المُرور، حسب ذات المصدر.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236852



En continu

Toutes les news

الجمعة 26 نوفمبر 2021 | 21 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:46 12:14 07:09 05:37
Babnet
19°
 Babnet19° Babnet % 39 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1218°-1314°-1012°-915°-11
  • Avoirs en devises
    20684,9

  • (25 nov)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,25279 DT        1$ =2,91924 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 nov)   762,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   