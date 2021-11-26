القصرين : تعرض 3 أقسام طبية جديدة بالمستشفى الجهوي الى عملية سرقة الأسلاك الكهربائية النحاسية

وات - أكّد صاحب شركة المقاولات المكلّفة بأشغال بناء 3 أقسام إستشفائية جديدة في المستشفى الجهوي بالقصرين ( أقسام الأعصاب والغدد والسكري والأمراض الجلدية ) ، عادل الغرسلي ، أن هذه الأقسام تعرّضت ، مساء الإثنين المنقضي إلى عملية سرقة أسلاكها الكهربائية النحاسية ، الرابطة بين بناية الأقسام ومولد الكهرباء .



وأوضح غرسلي ، اليوم الجمعة، في تصريح لــ(وات) أن عملية تركيب الأسلاك ( 7 أسلاك ) استكملت الإثنين المنقضي وكان من المبرمج أن يتم صبيحة اليوم الموالي وصلها بالتيار الكهربائي غير أن الأسلاك سرقت مساء تركيبها من مكان مظلم محاذي لقسم الأطفال رغم وجود حرّاس بالمستشفى الجهوي ، مبرزا أن الأسلاك النحاسية يبلغ طولها حوالي 1750 مترا وتقدر تكلفة شرائها ب111 ألف دينار وقد تم تقطيعها والعبث بها وسرقة جزء كبير منها مما سبب له خسائر مادية فادحة فضلا عن تعطّل تسليم الأقسام الجديدة الى إدارة المستشفى إلى حين إعادة تركيب أسلاك جديدة بعد أن تم منذ 10 أيام تقديم مطلب للتسليم الوقتي للمشروع.



وذكر المتحدث أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في القصرين أذنت بالتحقيق في هذه الحادثة وأمرت بأخذ الأمر بجدية قصوى، مبينا أن المتهم تم ضبطه ويتم حاليا التحقيق معه وفق ما وردته من معلومات هذا الصباح. .

ولفت بالمناسبة الى أن التكلفة الجملية لبناء الأقسام الطبية المذكورة بلغت 4 فاصل 5 ملايين دينار قائلا إنّه استكمل المشروع بشق الأنفس الى أن تم ما لم يكن في الحسبان وحدثت السرقة في مؤسسة عمومية .

وشدد المصدر ذاته على ضرورة وضع حدّ لظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية النحاسية المستفحلة في الجهة ووضع حدّ لمن يشتريها .



