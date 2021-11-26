إطلاق 6 إجازات ذات بناء مشترك في معاهد عليا للدراسات التكنولوجية ضمن برنامج "التعليم من اجل التشغيل: تونس النجاح"

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن إطلاق 6 إجازات ذات بناء مشترك في 6 معاهد عليا للدراسات التكنولوجية بكلّ من الكاف وسيدي بوزيد وتوزر ومدنين وقبلي وباجة، وذلك في إطار برنامج "التعليم من اجل التشغيل: تونس النجاح" EPE Tunisie AL-Najah المموّل من كندا.



وأبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، خلال موكب انتظم أمس الخميس بالمناسبة، أهمية برنامج "التعليم من اجل التشغيل: تونس النجاح" خاصة في زيادة التمكين والاستقلال الاقتصادي للشباب في تونس لاسيما النساء في المناطق الأكثر حرمانا في البلاد.



وأضاف إنّ هذا المشروع ستكون له انعكاسات إيجابية على التعليم في شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ومن أهمّ أهدافه ملاءمة أفضل للتكوين مع احتياجات سوق الشغل وتحسين المساواة وتكافؤ فرص العمل لخرّيجي التعليم العالي.



كما تم ّخلال نفس الموكب إمضاء اتّفاقية شراكة وتعاون موجّهة للنساء المتخرّجات من المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، هي الأولى من نوعها، وفق ذات البلاغ، بين الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بالوزارة ممثّلة في مديرها العام الطاهر خير والغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال ممثّلة في رئيستها السيدة ليلى بالخيرية.



وحضر موكب اطلاق الإجازات ذات البناء المشترك سفير كندا بتونس باتريس كوزينو ومديرة التعاون الدولي بمنظّمة مدارس ومعاهد كندا ماري جوزي فورتان والمدير العام للدراسات التكنولوجية الطاهر خير ونائب رئيس الاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللّومي والمدير العام للإدارة العامة للتجديد الجامعي بالوزارة لسعد المزغني وإطارات عن معاهد عليا للدراسات التكنولوجية والوزارة.



