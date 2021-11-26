وات - نظّمت الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجهوي بقبلي صباح اليوم وقفة احتجاجية على خلفيّة "سوء إدارة هذه المؤسسة الصحّية" وفق ما صرّح به لــ(وات) عضو النقابية الاساسية للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة الدكتور بوبكر بن ميلود.



واوضح المصدر ذاته أن هذا التحرّك الاحتجاجي مردّه تراكم الإشكاليات التسييرية بالمستشفى الجهوي بسبب تعمّد مديرته بثّ نوع من الفتنة بين الاطارات الطبية والاطارات شبه الطبية علاوة على محاولة ضرب العمل النقابي بهذه المؤسسة الصحية ممّا أحدث نوعا من الفوضى والارباك في سير العمل، وفق قوله.

وقال المصدر ذاته إن مديرة المستشفى الجهوي تعمّدت مؤخرا التلاعب بملفّ يتعلّق بأيّام غياب عن العمل اضطر للتمتع بها بسبب مرض والدته رغم علمها بالموضوع وموافقتها عليه مسبقا طالما انه قد أمّن وجود طبيب معوّض له اثناء ايام الغياب هذه لعرض هذا الملفّ على المراقبة الادارية وادّعاء انه قد تمتع بأجرة حصص استمرار لم يكن له الحق فيها.

وقد عبّر عدد من الاطارات الطبية وشبه الطبية المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية عن انزعاجهم من طريقة تسيير المستشفى الجهوي من مديرة تفتقد للكفاءة على حدّ تعبيرهم ممّا تسبب في تشنّج اظجواء العمل في ظل محاولة هذه المديرة توتير العلاقات بين كافة العاملين بهذا المستشفى.

وفي ذات السياق اكد رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي الدكتور سفيان التومي أن هذه الوقفة الاحتجاجية لم تعطّل العمل بهذه المؤسسة الصحية التي واصلت استقبال المرضى سواء بقسم الاستعجالي او بمختلف الأقسام الاخرى.

يشار الى أنّ صحفي (وات) اتّصل بمديرة المستشفى الجهوي بقبلي التي رفضت الردّ على ما نسب اليها من اشكاليات في تسيير هذه المؤسسة الصحية.

حمد

قبلي : وقفة احتجاجية للاطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجهوي على خلفية " سوء إدارة هذه المؤسسة الصحية"



قبلي 26 نوفمبر ( وات/ مكتب قبلي ) - نظم الاطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجهوي بقبلي صباح اليوم وقفة



قبلي 26 نوفمبر ( وات/مكتب قبلي ) - نظّمت الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجهوي بقبلي صباح اليوم وقفة احتجاجية على خلفيّة "سوء إدارة هذه المؤسسة الصحّية" وفق ما صرّح به لــ(وات) عضو النقابية الاساسية للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة الدكتور بوبكر بن ميلود.



واوضح المصدر ذاته أن هذا التحرّك الاحتجاجي مردّه تراكم الإشكاليات التسييرية بالمستشفى الجهوي بسبب تعمّد مديرته بثّ نوع من الفتنة بين الاطارات الطبية والاطارات شبه الطبية علاوة على محاولة ضرب العمل النقابي بهذه المؤسسة الصحية ممّا أحدث نوعا من الفوضى والارباك في سير العمل، وفق قوله.

وقال المصدر ذاته إن مديرة المستشفى الجهوي تعمّدت مؤخرا التلاعب بملفّ يتعلّق بأيّام غياب عن العمل اضطر للتمتع بها بسبب مرض والدته رغم علمها بالموضوع وموافقتها عليه مسبقا طالما انه قد أمّن وجود طبيب معوّض له اثناء ايام الغياب هذه لعرض هذا الملفّ على المراقبة الادارية وادّعاء انه قد تمتع بأجرة حصص استمرار لم يكن له الحق فيها.

وقد عبّر عدد من الاطارات الطبية وشبه الطبية المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية عن انزعاجهم من طريقة تسيير المستشفى الجهوي من مديرة تفتقد للكفاءة على حدّ تعبيرهم ممّا تسبب في تشنّج اظجواء العمل في ظل محاولة هذه المديرة توتير العلاقات بين كافة العاملين بهذا المستشفى.

وفي ذات السياق اكد رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي الدكتور سفيان التومي أن هذه الوقفة الاحتجاجية لم تعطّل العمل بهذه المؤسسة الصحية التي واصلت استقبال المرضى سواء بقسم الاستعجالي او بمختلف الأقسام الاخرى.

يشار الى أنّ صحفي (وات) اتّصل بمديرة المستشفى الجهوي بقبلي التي رفضت الردّ على ما نسب اليها من اشكاليات في تسيير هذه المؤسسة الصحية.



