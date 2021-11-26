وضعية شركة النهوض بالرياضة وآليات تنظيم الرهان الرياضي في تونس محور جلسة عمل

مثلت وضعية الشركة الوطنية للنهوض بالرياضة (برومسبور) وتحدياتها المالية وآليات تنظيم الرهان الرياضي في تونس محور جلسة عمل يوم الخميس بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ومدير عام الشركة الوطنية للنهوض بالرياضة "البرومسبور" عادل الزرمديني وممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والتنمية وتكنولوجيات الاتصال والهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري .





وتم خلال الجلسة مناقشة مقترح مشروع مرسوم منظم لنشاط العاب الحظ و المال والرهانات الرياضية الموجهة للمصلحة العامة و ذلك بضبط آليات و اجراءات ممارسة هذا النشاط داخل التراب الوطني و تحت رقابة مصالح الدولة ستتم احالته على انظار مجلس الوزراء للبت فيه حسب وزارة الشباب والرياضة.



كما تم النظر في مراجعة اليات إسناد التراخيص الجبائية المتعلقة بألعاب الرهانات الموازية خاصة توضيح احكام الامر 417 لسنة 2018 الذي لم يستثن قطاع ألعاب الحظ و الرهانات من مجال الانشطة الخاضعة الى تراخيص.



وتطرقت الجلسة الى تبعات الوضع الإداري والتشريعي والجبائي الحالي المنظم للقطاع الذي سبب خسائر هامة لميزانية الدولة واستنزافا للعملة الصعبة وكيفية تنظيم الرقمنة في مجال الرهان الرياضي لمحاربة الفساد والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني عبر ضخ مداخيل تخصص كخط تمويل خاص لبرامج الشباب والرياضة.



واكد كمال دقيش خلال الجلسة التي تاتي في اطار العمل على تركيز خطة وطنية لاحكام تنظيم قطاع الرهان الرياضي والعاب الحظ على ضرورة تكاثف جهود جميع الاطراف الحكومية المتداخلة ومواصلة الجلسات التنسيقية فيما بينها للخروج بحلول عملية تستجيب لمتطلبات الوضع الحالي وتدعم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني وتحمي الفئات الهشة من ظاهرة الإدمان والتصدي الى كافة عمليات التحيل على المتراهنين.



