إنقاذ 487 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل قرقنة (الدفاع الوطني)

أنقذت خافرة لأعالي البحار مدعومة بوحدات بحرية من جيش البحر والحرس الوطني فجر اليوم الجمعة، 487 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة ، من بينهم 13 إمرأة و93 طفلا، كانوا على متن مركب جنح قبالة سواحل قرقنة بصفاقس.



واوضح بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني أنّ جيش البحر كان تلقّى يوم الاربعاء الماضي، معلومة مفادها إبحار مركب على متنه أكثر من 430 مهاجرا غير شرعي في الليلة الفاصلة بين 23 و24 نوفمبر من السواحل الليبيّة بنيّة التوجّه إلى الفضاء الأوروبي.



ويتوزع هؤلاء المهاجرين وفق ما جاء في البلاغ ، إلى جنسيّات عربيّة وآسيوية وإفريقيّة مختلفة (162 من مصر، 104 من بنغلاديش، 81 من سوريا، 78 من المغرب، 13 من إيريتريا، 11 من السودان، 7 من الصومال، 5 من فلسطين، 5 من غانا، 5 من غمبيا، 4 من باكستان، 4 من سيراليون، 3 من مالي، 1 من تشاد، 1 من غينيا، 1 من أثيوبيا، 1 من نيجيريا، وتونسي واحد)، وتتراوح أعمارهم بين 3 و42 سنة.



وقد تم التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحري بالكتف (ولاية مدنين) لتسليمهم لاحقا إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان وإتمام الإجراءات القانونيّة في شأنهم.





