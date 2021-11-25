المنتخب التونسي للسيدات ينهزم وديا أمام نظيره الجزائري

خسر المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات أمام نظيره الجزائري بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت يوم الخميس على ملعب أريانة.



وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أميرة ولد براهم في الدقيقة 38.



وتندرج المباراة في إطار استعدادات المنتخبين للدور الثاني من تصفيات كأس إفريقيا للأمم (المغرب من 2 الى 23 جويلية 2022).



هذا وسيواجه المنتخب التونسي خلال هذا الدور الثاني المقرر بين 14 و23 فيفري القادم منتخب غينيا الإستوائية بينما سيلاقي المنتخب الجزائري لحساب الدور الثاني منتخب جنوب إفريقيا.



وسيخوض المنتخبان التونسي والجزائري مقابلة ودية ثانية يوم 28 نوفمبر الجاري على ملعب أريانة أيضا على الساعة الثالثة عصرا.







