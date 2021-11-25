رئيس بلدية قصر هلال يقدم استقالته من رئاسة المجلس

Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 - 19:35قراءة: 0 د, 43 ث
      
وات - أفاد، اليوم الخميس، رئيس بلدية قصر هلال بولاية المنستير، لزهر القابسي، بأنه قدّم استقالته من رئاسة المجلس البلدي، مع حفاظه على عضويته بالمجلس .
وأوضح القابسي، في تصريح لـ(وات)، بأنّ المجلس البلدي لبلدية قصر هلال، سيجتمع في أجل 15 يوما على أقصى حدّ، وستقدم ترشحات لمنصب رئيس المجلس البلدي من بين أعضاء المجلس ليقع انتخابه، مشيرا إلى أنّه سيواصل في الأثناء تسيير البلدية.

من جانبه، نفى رئيس بلدية المنستير، المنذر مرزوق، تسجيل أية استقالات جديدة صلب المجلس البلدي بهذه البلدية، مبينا أن هناك استقالة لرئيس لجنة غير أنّها ليست رسمية.
وأشار، في ذات السياق، الى أن المجلس سجل منذ حوالي شهرين، استقالة المساعدة الأولى لرئيس البلدية هدى بورقيبة، باعتبارها أصبحت مقيمة بالخارج، الى جانب استقالة العضو سمير عقير.
وأضاف، أنّه قد عرض الاستقالتين على أنظار المجلس البلدي، وسيقع عرضهما على أنظار السلطة الجهوية، التي تحيلهما بدورها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاختيار شخصين آخرين.

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