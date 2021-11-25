الطقس يميل الى البرودة هذه الليلة وسط توقعات بظهور سحب عابرة بأغلب الجهات

Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 - 18:06قراءة: 0 د, 31 ث
      
يميل الطقس هذه الليلة الى البرودة حيث من المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 09 و13 درجة وفق توقعات صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتوقع المعهد، في بلاغ له ظهور سحب عابرة باغلب الجهات وكثيفة احيانا باقصى الشمال.


ولفت المعهد ، في سياق متصل ، الى ان نشاط الرياح يتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل علما وان البحر سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب بالشمال.

وتوقع المعهد ان تسجل العاصمة ، صباح غد الجمعة ، درجات حرارة قصوى في حدود 17 درجة في حين ستكون الدرجات القصوى بولاية سيدي بوزيد في حدود 23 درجة وتكون عند مستوى 17 درجة ببرج الخضراء.



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