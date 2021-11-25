أمر رئاسي بإنهاء تكليف واليي سيدي بوزيد وقبلي

أصدر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الخميس، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف محمد صدقي بوعون، من مهام والي بولاية سيدي بوزيد، وإنهاء تكليف منصف شلاغمية بمهام والي بولاية قبلي.يُذكر أنه تم إنهاء تكليف عدد من الولاة منذ 25 جويلية 2021، تاريخ إعلان الرئيس عن جملة من التدابير الإستثنائية، بالاستناد الى الفصل 80 من الدستور، ومنها تجميد عمل البرلمان واختصاصاته ورفع الحصانة عن كل أعضائه.كما أصدر يوم 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يقضي بالخصوص بمواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.