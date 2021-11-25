بنزرت: إلقاء القبض على شخصين بشبهة سرقتهما لمحتويات عدد من الحاويات الرابضة بميناء بنزرت التجاري

Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 - 15:34قراءة: 0 د, 33 ث
      
وات - تعهدت الفرقة الوطنية للابحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة، بالبحث والتقصي بشأن ملابسات عمليات سرقة محتويات عدد من الحاويات بالميناء التجاري ببنزرت، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، مصدر أمني محلي.

واوضح المصدر ذاته، في تصريح أفاد به (وات)، ان الواقعة تعود إلى يوم امس، حيث تمكنت مصالح الامن الوطني بمنطقة امن بنزرت، فور اشعارها بتعرض عدد من الحاويات الرابضة بالميناء للسرقة، من القاء القبض على شخصين، يعملان كسائقي شاحنات، عمدا الى سرقة كميات من الاحذية الرياضية.

واضاف، ان الابحاث الاولية، تشير الى ان عملية السرقة لا تعود الى يوم امس فقط بل من المرجح انها متواترة، مشيرا الى ان التقصي والبحث الامني سيكشفان عن كافة ملابسات الواقعة، وفق تعبيره .

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