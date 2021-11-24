متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 24 نوفمبر

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نابل: تسجيل حالة وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا وغلق المدرسة الابتدائية "سيدي مذكور" في الهوّارية لمدة عشرة أيام



سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد تعود لرجل يبلغ من العمر 93 سنة أصيل معتمدية نابل ليبلغ مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة 1440 حالة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي، في تصريح لصحفية (وات).



وأوضح المصدر ذاته، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 37 إصابة جديدة بالفيروس وذلك على إثر القيام ب313 تحليلا مخبريا أي بنسبة إيجابية للتحاليل تقدر ب11،8 بالمائة، مشيرا الى ارتفاع مجموع الحالات النشطة الحاملة للفيروس إلى 211 حالة.

وأضاف ان عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بلغ 14 حالة، مبينا ان مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة ارتفع ليبلغ 50272 حالة.

في سياق متّصل قرّرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، أمس الثلاثاء، غلق المدرسة الابتدائية "سيدي مذكور" في معتمدية الهوارية لمدة 10 أيام بعد ثبوت إصابات في صفوف التلاميذ بهدف كسر حلقة العدوى والحد من انتشار الفيروس، وفق ما ذكره معتمد الهوارية محمد أمين النصراوي.

ويشار إلى أن مدير الصحة الوقائية عمر السليمي، قد صرّح لــ(وات) يوم الجمعة الفارط، بأنه تم اقتراح غلق المدرسة الابتدائية "سيدي مذكور" على ثر تسجيل إصابة 7 تلاميذ بفيروس كورونا لتعقيم المؤسسة، مبينا انه تم القيام ب 123 تحليلا سريعا أسفر عن تسجيل إصابة 8 تلاميذ من بينهم 7 يدرسون بالمدرسة المذكورة وتلميذ أصيل المنطقة ويدرس بالمدرسة الإعدادية دار علوش في معتمدية قليبية.





باجة: تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" نصفها بنفزة



سجلت ولاية باجة خلال اسبوع (من 16 الى 23 نوفمبر الجاري)، 18 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 50 بالمائة منها (9 حالات) بمعتمدية نفزة، وتتوزع بقية الحالات على معتمديات مجاز الباب (3 حالات) وباجة المدينة (حالتان) ووعمدون (3 حالات) وتستور حالة واحدة، لتصل جملة الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية الجائحة الى 19457 حالة من جملة 46489 تحليلا تم القيام بها.



كما تم تسجيل شفاء 19429 شخصا من المرض بنسبة قدرت ب99 فاصل 85 بالمائة، ولم تسجل خلال ذات الفترة اية حالة وفاة، ليستقر عدد ضحايا الفيروس فى حدود 670 شخصا.



وسجل تقرير تحصلت عليه (وات) من الادارة الجهوية للصحة نزول كل معتمديات ولاية باجة الى مستوى الانذار المتوسط والمنخفض للاصابة بالفيروس، كما تم تسجيل انخفاض نسبة اشغال الاسرة بالمؤسسات الاستشفائية بمرض "كوفيد 19" الى 12 بالمائة، دون تسجيل اية نسبة اشغال بالمستشفيات المحلية





الكاف : رصد إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد



أعلنت الادارة الجهوية للصحة في الكاف اليوم الأربعاء في بلاغها اليومي حول تطوّر الوضع الوبائي المتّصل بانتشار جائحة كورونا المستجد عن تسجيل إصابتين جديدتين بالعدوى بالفيروس التاجي ودون تسجيل حالات وفاة وذلك بعد الكشف عن نتائج 38 تحليلا مخبريا لعيّنات رفعت بتاريخ 22 نوفمبر.



وجاء في التحيين اليومي الجديد استقرار عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 03 مصابين كلهم في أقسام الانعاش والعلاج المكثّف فيما انخفض عدد الحالات النشطة خلال العشرة الايام الاخيرة الى 10، وهو أضعف رقم يتم تسجيله في الجهة منذ عدة أشهر.

ويرتفع وفق الاحصائية الجديدة إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 16665 حالة منها 19665 حالة تعاف بينما استقر عدد الوفيات في حدود 694 شخصا





