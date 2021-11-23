تونس ترفع عدد الشركات الناشئة الى 607 مؤسسة في اقل من ثلاث سنوات

منحت وزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال، علامات المؤسسة الناشئة بعنوان دورة أكتوبر 2021 لفائدة 23 مؤسسة ناشئة .



واعلنت الوزارة في بلاغ لها، ان العلامات الجديدة التي قام بتسليمها وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، الثلاثاء، رفعت العدد الجملي للعلامات الى 607 علامة منذ اطلاق هذا المسار في افريل 2019 .



وأشارت بيانات نشرت، خلال شهر اكتوبر 2020، ضمن التقرير السنوى حول المؤسسات الناشئة "ستارت اكت" ، ان المؤسسات الناشئة المصرّح لها في تونس، حقققت رقم معاملات في حدود 66 مليون دينار استحوذت السوق التونسية على 72 بالمائة منها.



وكشف تقرير "ستارت آكت" ، انه من بين 416 ملف ترشح تم منح 248 علامة، اي قبول 70 بالمائة من الملفات المقدمة.



وخلص التقرير الى ان 38 بالمائة من المؤسسات الناشئة لم تحقق اي رقم اعمال خلال سنة 2019 في حين حققت 32 بالمائة من المؤسسات رقم اعمال دون 100 الف دينار.



وتشغل 248 مؤسسة ناشئة معترف بها زهاء 2829 شخصا حتى افريل 2020، من بينهم مؤسسو هذه الشركات اي ان كل مؤسسة تشغل في المعدل 11موظفا.



