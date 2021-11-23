الهلال السعودي بطلا لآسيا للمرة الرابعة بعد فوزه على بوهانغ الكوري

توج الهلال السعودي بطلا لآسيا للمرة الرابعة في تاريخه، وهو رقم قياسي، بعد فوزه 2-صفر على بوهانغ الكوري الجنوبي في نهائي رابطة أبطال آسيا لكرة القدم في الرياض يوم الثلاثاء بفضل هدفي ناصر الدوسري وموسى ماريغا.

وأصبح الهلال النادي الأكثر تتويجا في مسابقة المستوى الأول للأندية في آسيا بحصوله على لقبه الرابع، والثاني في ثلاث سنوات، بعد أن سبق له إحراز لقب البطولة بشكلها القديم في 1991 و2000.

وكانت بداية الهلال، الذي خسر نهائي نسختي 2014 و2017، مثالية حيث تقدم في أول 20 ثانية بعد لحظة ساحرة من الظهير الأيسر ناصر الدوسري البالغ من العمر 22 عاما.

وتلقى الدوسري الكرة بعد خط وسط الملعب بقليل، وانطلق نحو مرمى بوهانج قبل أن يطلق تسديدة هائلة بقدمه اليسرى في الزاوية العليا للمرمى.

وكاد بوهانغ، بطل آسيا ثلاث مرات، أن يدرك التعادل بعد 12 دقيقة عندما أطلق البوسني ماريو كفيسيتش تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء في العارضة ثم تصدى حارس الهلال عبد الله المعيوف للمتابعة من ليم سانغ-هيوب من مسافة قريبة.

لكن بعيدا عن هذه الفرصة، لم يواجه الهلال الكثير من المتاعب أمام بوهانغ الذي لم يستطع أن يجد له موطئ قدم في المباراة في أجواء حماسية بمدرجات ملعب الملك فهد الدولي التي اكتست باللون الأزرق لجماهير الفريق السعودي.

وفشل المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميس في الوصول إلى تمريرة عرضية منخفضة من ماريغا بعد لعبة جيدة من ماتيوس بيريرا في اليمين بعد ما يقرب من نصف ساعة، قبل أن يضاعف الفريق السعودي تقدمه على نحو مستحق في الدقيقة 63.

وتلقى المهاجم المالي ماريغا تمريرة من شريكه في الخط الأمامي غوميس قبل أن يسدد كرة منخفضة قوية في الزاوية البعيدة.

وتراجع الهلال للدفاع عن تفوقه واقترب من التسجيل في أكثر من مناسبة عن طريق الثنائي الخطير ماريغا، مهاجم بورتو السابق، وغوميس اللاعب السابق في البطولة الانقليزية.

وأبعد المدافع المتألق متعب المفرج أخطر فرصة للفريق الكوري في الدقيقة 71 عندما فشل المعيوف في الإمساك بكرة عرضية لتصل إلى البديل جيون مين-جوانغ قبل تدخل مدافع الهلال.

وضمن الهلال بذلك المشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات في مطلع العام الجديد.



