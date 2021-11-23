اللجنة العلمية توصي بمراقبة البؤر الجديدة لعدوى فيروس كورونا ببعض المؤسسات التربوية في 4 ولايات وايقاف سلاسل العدوى بها

Publié le Mardi 23 Novembre 2021 - 20:07 قراءة: 0 د, 40 ث
      
وات - أوصت اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء في اجتماعها الدوري، على مراقبة البؤر الجديدة لعدوى فيروس كورونا ببعض المؤسسات التربوية في 4 ولايات وايقاف سلسلة العدوى، حسب ما أعلن عنه عضو اللجنة، أمين سليم.

ولفت المتحدّث، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إلى أن بؤر عدوى جديدة ظهرت في بعض المؤسسات التربوية بولايات القيروان والمنستير وسوسة ونابل (الهوارية).
وأكد أن حلقات العدوى ظهرت في صفوف الإطار التربوي غير الملقح والتلاميذ، مؤكدا على ضرورة تكثيف عمليات التلقيح بالوسط المدرسي واتباع البروتوكول الصحي وغلق المؤسسات التربوية إن اقتضى الأمر ذلك.

كما تناول الاجتماع ، وفق سليم، ضرورة تكثيف عمليات التلقيح للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 40 سنة ومواصلة المجهودات للتطعيم بالجرعة الثالثة.
وأوصت اللجنة بتعزيز مراقبة المعابر الحدودية ضد السلالات المتحورة لاسيما الدول الأوروبية التي تشهد انتشارا واسعا للإصابات بفيروس كورونا بسبب المتحور دلتا.
أم



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