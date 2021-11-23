الرابطة الاولى - مكتب الرابطة يسلط جملة من العقوبات بحق عدد من الاندية واللاعبين

سلط مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه يوم الثلاثاء جملة من العقوبات على عدد من اندية الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وذلك على النحو التالي :



- معاقبة نادي حمام الانف وهلال الشابة بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار من اجل رمي المقذوفات المتنوعة على ارضية الميدان من قبل جماهير الفريقين خلال المقابلتين امام النادي الصفاقسي والنادي الافريقي يوم 21 نوفمبر.



- معاقبة محمد علي الجربي المدرب المساعد لهلال الشابة بمنعه من الجلوس على بنك البدلاء باربع مباريات مع خطية مالية قدرها 7000 دينار من اجل تصرفه المشين تجاه طاقم التحكيم خلال المباراة امام النادي الافريقي.



- استدعاء لاعب هلال الشابة امين النفزي للمثول امام مكتب الرابطة اثر قيامه بحركة غير اخلاقية خلال المقابلة امام النادي الافريقي.



- احالة مدرب هلال الشابة برتران مارشان فيما يخص تصريحاته الاذاعية المدلى بها يوم 5 نوفمبر 2021 حول حكم المقابلة على اللجنة الوطنية للاخلاقيات بالجامعة التونسية لكرة القدم.



- استدعاء الكاتب العام للنادي البنزرتي لسماع اقواله بخصوص الاحداث التي جدت اثر نهاية المباراة امام اتحاد بنقردان يوم 21 نوفمبر على ملعب 15 اكتوبر ببنزرت.



- استدعاء سفيان الحيدوسي مدرب النادي البنزرتي للمثول امام مكتب الرابطة على خلفية تصريحاته المدلى بها لاحدى الاذاعات.



- استدعاء لاعب اتحاد بنقردان الصديق الماجري للمثول امام مكتب الرابطة على خلفية تبادل العنف مع لاعب من الفريق المنافس اثر نهاية المقابلة امام النادي البنزرتي.



- استدعاء لاعب النادي البنزرتي اشرف بودراما للمثول امام مكتب الرابطة على خلفية تبادل العنف مع لاعب من الفريق المنافس اثر نهاية المقابلة امام النادي البنزرتي.





