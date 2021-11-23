فضيع جدا بصفاقس..بسبب خلافات عامل يهدم منزل أخته باستعمال شاحنة ثقيلة ويتسبب في مقتل ابنة أخته عمرها 9 سنوات…

تولّت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2، فتح بحث تحقيقي بخصوص حادثة وفاة طفلة وإصابة والدتها، جراء اصطدام شاحنة بسور احدى المنازل بمنطقة طريق قرمدة التابعة لولاية صفاقس، وتوجيه تهم القتل العمد ومحاولة القتل العمد مع سابقية الاضمار ضد سائق الشاحنة وصهره، وفق الفصول 59 و201 و202 من المجلة الجزائية.وأفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي، اليوم الثلاثاء، في بلاغ اعلامي، بأنه تم الاحتفاظ بالطرفين المذكورين على ذمة الابحاث، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق الأول بذات المحكمة قد تعهد بالموضوع ولاتزال الأبحاث جارية.وبيّن التركي، ان هذه الواقعة، والتي جدت مساء أمس الاثنين، تمثلت في اصطدام شاحنة بسور منزل كائن بطريق قرمدة كلم 11، وبعد إعلام مركز الحرس الوطني بصفاقس الجنوبية والتنقل على عين المكان، تبين ان شخصا يعمل سائقا على متن شاحنة تابعة لشركة خاصة في نقل الفضلات، وعلى إثر خلاف مع صهره، عمد إلى اقتحام منزل سكنى هذا الأخير بواسطة الشاحنة.وقد أدى ذلك، الى سقوط الباب الخارجي لسور المنزل، وتداعي السور، ما أسفر عن وفاة ابنة شقيقة سائق الشاحنة وعمرها 9 سنوات، إلى جانب إصابة والدتها (شقيقة سائق الشاحنة) بكسور على مستوى قدمها.وقد عمد المظنون فيه، إثر الحادثة إلى ترك الشاحنة بمكان الواقعة والفرار الى احدى المقابر، أين تم إلقاء القبض عليه، وبالتحري معه صرح بأنه تعرض للاعتداء بواسطة سلاح أبيض من طرف صهره، ما دفعه إلى اقتحام المنزل بواسطة الشاحنة كردة فعل، بحسب تصريحه.