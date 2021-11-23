مساعدو الصحة العاطلون عن العمل يحتجون أمام الوزارة ويطالبون بالانتداب

وات - نفذ مساعدو الصحة العاطلون عن العمل وقفة احتجاجية، الثلاثاء، امام مقر وزارة الصحة للمطالبة بالحق في الانتداب.



ورفع المحتجون، شعارات تنادي بالحق في التشغيل، داعين الى فتح خطط تجيز انتدابهم بالمؤسسات الصحية.



وقال المتحدث باسم المحتجين نجيب الخضراوي، ان الوقفة تهدف للمطالبة بايجاد حل ينهي بطالة مساعدي الصحة التي استمرت طيلة سنوات، مذكرا، أن التكوين في هذا الاختصاص استمر منذ 2008 الى 2012 تاريخ اصدار قرار بايقافه.



وبين ان التحرك الاحتجاجي يأتي تنديدا بعدم تجاوب الحكومات المتعاقبة مع مطالب المساعدين الصحيين رغم الشغورات بالمستشفيات، لافتا الى أنه رغم استثناء قطاع الصحة العمومية من وقف الانتداب في الوظيفة العمومية خلافا لعدة قطاعات الا أن وزارة الصحة لم تبادر بايجاد حل يمكن مساعدي الصحة من الانتداب.



وافاد الخضراوي، أن مساعدي الصحة العاطلون تلقوا تعهدا سابقا من وزير الصحة بطرح نقطة انتدابهم مع وزارة المالية لكن لا مؤشر يلوح حول حلحلة هذا الملف.



وخلال العام 2012، اتفقت وزارتا الصحة العمومية والتكوين المهني والتشغيل على تعليق التكوين في اختصاص مساعد صحي بالقطاعين العمومي والخاص إلى أن يتم استيعاب وتشغيل المتخرجين.



وأفادت وزارة الصحة العمومية آنذاك، أن هذا القرار جاء نظرا لارتفاع عدد خريجي مدارس علوم التمريض العمومية والخاصة في اختصاص مساعد صحي الذي ناهز حينها 3 آلاف متخرج سنويا.



