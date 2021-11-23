الخطوط التونسية: حاملو جواز التلقيح الخاص بكوفيد 19 فقط يمكنهم دخول الأراضي المغربية

أفادت الخطوط الجوية التونسية في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنه لايمكن إلا للمسافرين الذين أكملوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا ولديهم جواز التلقيح الخاص بهذا الفيروس، دخول الأراضي المغربية في الوقت الراهن.

وأوضحت الناقلة الوطنية، أن هذا الإجراء يأتي بعد القيود الأخيرة على السفر التي قررتها السلطات المغربية.



كما أشارت إلى أن الأطفال دون سن 12 عامًا لايشملهم هذا القرار وغير مطالبين بالاستظهار باختبار "بي سي آر"







