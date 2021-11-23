الخطوط التونسية: حاملو جواز التلقيح الخاص بكوفيد 19 فقط يمكنهم دخول الأراضي المغربية

Publié le Mardi 23 Novembre 2021 - 16:31 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أفادت الخطوط الجوية التونسية في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنه لايمكن إلا للمسافرين الذين أكملوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا ولديهم جواز التلقيح الخاص بهذا الفيروس، دخول الأراضي المغربية في الوقت الراهن.
وأوضحت الناقلة الوطنية، أن هذا الإجراء يأتي بعد القيود الأخيرة على السفر التي قررتها السلطات المغربية.

كما أشارت إلى أن الأطفال دون سن 12 عامًا لايشملهم هذا القرار وغير مطالبين بالاستظهار باختبار "بي سي آر"



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236652



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 | 18 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:47 12:13 07:06 05:35
Babnet
20°
 Babnet21° Babnet % 56 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1422°-1520°-1519°-1219°-12
  • Avoirs en devises
    20831,0

  • (22 nov)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,25819 DT        1$ =2,89389 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 nov)   1493,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة