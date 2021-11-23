الاتحاد الدولي للكرة الطائرة يدعو وزارة الشباب و الرياضة للتراجع عن قرار تجميد رئيس الجامعة التونسية

وات - علمت وكالة تونس افريقيا للانباء ان الاتحاد الدولي للكرة الطائرة دعا وزارة الشباب والرياضة الى التراجع عن قرار تجميد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة فراس الفالح.



واكد مصدر مطلع ل"وات" خير عدم ذكر اسمه ان الاتحاد الدولي للكرة الطائرة اشار في مراسلته الى انه لا يحق لوزارة الشباب والرياضة اتخاذ قرار تجميد نشاط رئيس الجامعة المنتخب مضيفا انه في صورة وجود خروقات او ملفات فساد فان سلطة الاشراف مطالبة بارسالها الى الاتحاد الدولي للبت فيها واتخاذ القرار المناسب في شانها.



واضافت المراسلة ان قرار تجميد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة لا يمكن اتخاذه من قبل وزارة الشباب والرياضة الا في صورة وجود حكم قضائي نهائي وبات يدين المعني بالامر.



واشارت ذات المراسلة الى انه في صورة عدم التراجع عن قرار تجميد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة فانه سيقع منع المنتخبات والاندية التونسية من المشاركة في المسابقات الدولية.



وكانت وزارة الشباب والرياضة اتخذت قرارا يوم 3 نوفمبر الجاري يقضي بتجميد نشاط فراس الفالح رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة على خلفية تقرير التفقدية العامة التابعة لها والذي تضمن وجود شبهات سوء تصرف اداري ومالي في الجامعة حسب تقدير الوزارة.



