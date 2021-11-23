الشرطة البلدية : أكثر من مائة عملية حجز و127 عملية إزالة لنقاط انتصاب عشوائية يوم الإثنين

أسفرت حملات قامت بها وحدات الشّرطة البلديّة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن 107 عمليّة حجز و127 عمليّة إزالة فوريّة لنقاط انتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخص فيها، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء في بلاغ.



كما أسفرت، بالخصوص، عن تحرير 46 محضرا عدليا وتقديم 13 شخصا من المفتّش عنهم، إلى جانب تحرير 154 مخالفة صحيّة و120 محضرا اقتصاديا.





