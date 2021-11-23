الشرطة البلدية : أكثر من مائة عملية حجز و127 عملية إزالة لنقاط انتصاب عشوائية يوم الإثنين

Publié le Mardi 23 Novembre 2021 - 13:44 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أسفرت حملات قامت بها وحدات الشّرطة البلديّة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن 107 عمليّة حجز و127 عمليّة إزالة فوريّة لنقاط انتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخص فيها، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء في بلاغ.

كما أسفرت، بالخصوص، عن تحرير 46 محضرا عدليا وتقديم 13 شخصا من المفتّش عنهم، إلى جانب تحرير 154 مخالفة صحيّة و120 محضرا اقتصاديا.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236635



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 | 18 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:47 12:13 07:06 05:35
Babnet
20°
 Babnet20° Babnet % 56 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1422°-1420°-1420°-1215°-13
  • Avoirs en devises
    20831,0

  • (22 nov)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,25819 DT        1$ =2,89389 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 nov)   1493,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة