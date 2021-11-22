صفاقس: غلق قسم بمدرسة ابتدائية بطريق المطار بعد اكتشاف بؤرة عدوى ب"كورونا" شملت 7 تلاميذ و6 معلمين

Publié le Lundi 22 Novembre 2021 - 20:31 قراءة: 0 د, 35 ث
      
سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، اليوم الاثنين، بؤرة عدوى لتفشي فيروس "كورونا" بالمدرسة الابتدائة فرحات حشاد، الكائنة بحي النور بطريق المطار، وذلك بعد القيام بعملية تقص سريع للفيروس، تم على إثره اكتشاف 7 إصابات في صفوف تلاميذ قسم السنة السادسة و6 إصابات في صفوف المعلمين.

وأفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، محمد مخلوف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنه عملا بالمنشور الصادر عن وزارة الصحة، وبعد اكتشاف أكثر من 3 إصابات في نفس القسم، تم غلق قسم السنة السادسة بالمدرسة المذكورة، وإخضاع كافة التلاميذ ومعلمي القسم إلى الحجر الصحي لمدة 10 أيام، مشيرا إلى أنه في حال اكتشاف أكثر من 3 حالات في صفوف التلاميذ أو المعلمين في قسمين آخرين، يتم غلق المدرسة.

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