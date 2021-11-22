القصرين: حرق العلم الوطني بمكتب الاداءات بتالة من طرف مجهولين والتحريات جارية للوقوف على ملابسات الحادثة

Publié le Lundi 22 Novembre 2021 - 20:10 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أقدم اليوم الإثنين، عدد من المجهولين على حرق العلم الوطني المثبت أعلى واجهة مكتب الأداءات بمعتمدية تالة من ولاية القصرين، مع كتابة عبارات ذات مضمون "تكفيري" على عدد من قطع حجر الرخام الموضوعة أمام المكتب المذكور، وفق مصدر أمني بالجهة.

وذكر ذات المصدر في تصريح ل"وات"، أن الوحدات الأمنية بالجهة تعهدت بمزيد البحث والتحري في ملابسات هذه الحادثة التي اعتبر أنها تكتسي "طابعا إرهابيا".


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