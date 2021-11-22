المرصد الوطني للهجرة يمضي اتفاق تعاون مع وزارة التشغيل في مجال إحصائيات الهجرة

أمضى المرصد الوطني للهجرة اتفاق تعاون مع الإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني وذلك في مجال إحصائيات الهجرة والتشغيل بالخارج.



ويهدف الاتفاق إلى دعم منظومة المعلومات في مجال إحصائيات الهجرة التي هي في طور التركيز بالمرصد الوطني للهجرة، وفق بيان صادر اليوم الاثنين عن المرصد الوطني للهجرة.



كما تسعى منظومة المعلومات في مجال إحصائيات الهجرة إلى جمع المعلومات البيانات والسهر على تحيينها من أجل المساهمة في تصور وتنفيذ وتقييم البرامج والسياسات الهادفة لتعزيز حوكمة الهجرة والتوصل إلى إحداث منظومة معلومات موحدة وذات مصداقية من حيث الأرقام والمؤشرات المعتمدة وطنيا.





