تونس تشارك، في الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

Publié le Lundi 22 Novembre 2021 - 22:42 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تشارك تونس ممثلة في وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى في أعمال الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية المقرر عقده بالقاهرة يوم 25 نوفمبر 2021.

وتبحث هذه الدورة في عدد من القضايا منها اعتماد خطة عمل المنظمة على مدى الفترة 2023-2026، وتنظر في سبل تطوير عملها وتعزيز دورها وفعالية أدائها خدمة للمرأة في المنطقة العربية.

كما تشارك الوزيرة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري في الاجتماع التاسع عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية لتدارس مختلف بنوده والتقارير المرفوعة إليه لمتابعة تنفيذ برامج المنظمة وتسيير عملها، وبحث خطة الاستجابة التي أعدتها المنظمة بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومن ضمنهم تونس، للتخفيف من أثر الجوائح والكوارث على المرأة والفتاة في المنطقة العربية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236588



En continu

Toutes les news

الاثنين 22 نوفمبر 2021 | 17 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:08 14:47 12:12 07:05 05:34
Babnet
15°
 Babnet22° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1421°-1422°-1519°-1420°-12
  • Avoirs en devises
    20831,0

  • (22 nov)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,25819 DT        1$ =2,89389 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 nov)   1493,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة