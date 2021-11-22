تونس تشارك، في الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية

تشارك تونس ممثلة في وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى في أعمال الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية المقرر عقده بالقاهرة يوم 25 نوفمبر 2021.



وتبحث هذه الدورة في عدد من القضايا منها اعتماد خطة عمل المنظمة على مدى الفترة 2023-2026، وتنظر في سبل تطوير عملها وتعزيز دورها وفعالية أدائها خدمة للمرأة في المنطقة العربية.



كما تشارك الوزيرة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري في الاجتماع التاسع عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية لتدارس مختلف بنوده والتقارير المرفوعة إليه لمتابعة تنفيذ برامج المنظمة وتسيير عملها، وبحث خطة الاستجابة التي أعدتها المنظمة بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومن ضمنهم تونس، للتخفيف من أثر الجوائح والكوارث على المرأة والفتاة في المنطقة العربية.



