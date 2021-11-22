وزير املاك الدولة يعين نور الدين عباس على راس لجنة تصفية املاك التجمع المنحل

Publié le Lundi 22 Novembre 2021 - 17:29 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرّقيق، عن تعيين نورالدين عباس رئيسا للجنة تصفية أملاك التجمع المنحل وسامية العمري مقرّرة لها.


وجاء الاعلان خلال زيارة اداها الرقيق الى لجنة تصفية أملاك التجمع المنحل وفق بلاغ نشرته وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية الاثنين

وشدّد الوزير على ضرورة ايلاء هذا الملف الأهمية البالغة والتسريع في اجراءات الختم لما فيها من فائدة على الاقتصاد الوطني في هذا الظرف الذي تمر به تونس.

وعاين الرقيق مختلف الملفات المتعلقة بالعقارية والمنقولات والديون و الكراءات والنزاعات والأرشيف الى جانب ظروف العمل والصعوبات التي تعترض اللّجنة في أداء مهامهما على الوجه الأكمل

وثمن الرقيق النتائج والإنجازات التي تمّ تحقيقها إلى حدّ اليوم والتي تستوجب ختم أعمال التصفية علما وان املاك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي تمت مصادراتها سنة 2011.

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