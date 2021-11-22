اسبوع تذوّق الاكلة الايطالية من 22 الى 26 نوفمبر بتونس العاصمة

انطلقت اليوم الاثنين فعاليات اسبوع تذوّق الاكلات الايطالية العريقة بتونس العاصمة ، لتتواصل الى غاية 26 نوفمبر الجاري ، وذلك في اطار التعاون بين بلدية تونس وسفارة ايطاليا



واكد سفير ايطاليا المعتمد بتونس، لورنزو فانارا ان تنظيم هذا الاسبوع في الوقت الحالي يهدف بالاساس الى الخروج من الرتابة التي خلقتها جائحة كورونا، وما استتبعها من تعطيل وشلل كلّي في بعض الاحيان لعديد الانشطة الثقافية، بما فيها تظاهرات تذوق الاكلات المحلية



واشار الى ضرورة استرجاع الحركية المعهودة في اطار احترام البروتوكول الصحي ، على نحو يعزز الشراكة الثنائية ، مضيفا ان اختيار المكان له رمزيته التاريخية والمعرفية في علاقة بالاحتكاك بمتساكني الحاضرة وتنظيم التظاهرة على وقع الشارع، سواء في القصبة او الجامعة او الحدائق العمومية



وقال انه سيتم خلال اسبوع التذوق الايطالي توزيع الاف الاطباق من الاكلات الايطالية الشهيرة ، سيما وانها اكلات قد تاثرت بعادات الشعبين التونسي والايطالي تبعا للقواسم التاريخية المشتركة والانتماء لنفس الفضاء الجغرافي بين ضفتي المتوسط



ومن جهتها افادت رئيسة بلدية تونس، شيخة المدينة ، سعاد عبد الرحيم بان انطلاق هذه التظاهرة يندرج في اطار تكريس استمرارية تلاقح الحضارتين وعلاقات التاثر والتاثير بين ثقافات الشعبين التونسي والايطالي في ما يخص عادات الاكل المحلية المتنوعة



واكدت ان التقارب الجغرافي قد خلق هذه الدينامية الثقافية في كل المجالات الفنية ،بما فيها عالم الطبخ والاكل ، سيما وان تونس تعد من اكثر الشعوب في العالم استهلاكا للمعجّنات



كما ذكرت رئيسة البلدية انه سيتم في اطار هذا الاسبوع المشترك الاعلان عن اسم الفائز بجائزة الفنون التشكيلية يوم الجمعة القادم في الفضاء التونس الايطالي "سانت كروا" بتونس العاصمة ،وهي الجائزة الثانية التي اطلقتها بلدية تونس بعد منحها في وقت سابق جائزة مدينة تونس الكبرى في الادب



يذكر ان اسبوع التذوق سيكون اليوم في القصبة و يوم 23 بحديقة الباساج" وفي 24 بكلية الاداب والعلوم الانسانية 9 افريل وبساحة باستور يوم 25 نوفمبر ، اما الاختتام فسيكون يوم 26 بحديقة "البلفدير"



