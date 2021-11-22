وزارة الصحة تشرع في دعوة الملقحين بجرعة واحدة لاصابتهم السابقة بكوفيد 19، لتلقي جرعة ثانية

وات - أكد مدير عام الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، شكري حمودة ، الاثنين، أن وزارة الصحة شرعت منذ شهر سبتمبر الفارط في دعوة المواطنين الذين تم تطعيمهم بجرعة واحدة من اللقاح المضاد لكوفيد 19، لاصابتهم سابقا بالفيروس، لتلقي جرعة ثانية من اللقاح.



وبين حمودة ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الوزارة انطلقت في شهر سبتمبر في دعوة المواطنين الذين مضى على تلقيهم الجرعة الاولى ستة أشهر، على ان يتم دعوة جميع المواطنين المنتمين لهذه الفئة خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الوزارة قامت بتحيين قاعدة بيانات منصة "ايفاكس" في هذا الاتجاه.



ودعا جميع التونسيين الذين تلقوا جرعة واحدة لاصابتهم سابقا بالفيروس إلى الاقبال على تلقي جرعة ثانية.

وتشير الاحصائيات المتوفرة على منظومة ايفاكس ان عدد الذين تلقوا جرعة واحدة من التلقيح ضد كوفيد 19 لاصابتهم سابقا بفيروس كورونا قد بلغ ما يناهز 528 الف شخص من بين 4 ملايين و994 الف شخص استكملوا تلاقيحهم.



وأوضح حمودة أن العديد من الدراسات والتجارب السريرية، التي أجريت مؤخرا حول العالم قد أثبتت أن المناعة التي يكتسبها الجسم من التلقيح ضد كوفيد 19 أقوى بكثير من المناعة التي تكتسب عن طريق الإصابة بالفيروس وهو ما يجعل جرعة واحد للمصابين بالفيروس غير كافية لحمايتهم.



واشار الى أن العديد من الخبراء والعلماء وضعوا الدفعة الأولى التي وقع تطعيمها بلقاح المضاد لفيروس كورونا خلال شهر جانفي 2020 تحت المراقبة ليكتشفوا أنه بعد مرور 9 أشهر على تطعيمهم أصيبوا خلال الفترة الأخيرة بأعراض خفيفة لهذا المرض مما يؤكد أن فاعلية التلقيح تتقلص بعد مرور 6 أشهر ولكنها لا تزول تماما.



وافاد أنه سيقع على ضوء كل هذه المعلومات والبراهين العلمية ضبط روزنامة تلقيح ضد فيروس كورونا حيث من الوارد جدا أن يتم اعتماد هذا التلقيح كل ستة أشهر أو كل سنة.



