جامعة التعليم الثانوي تقرر تنفيذ وقفة احتجاجية بساعتين صباح الجمعة 26 نوفمبر تزامنا مع محاكمة الأستاذة فاتن بن سلامة

قررت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الجمعة 26 نوفمبر الجاري بكافة المؤسسات التربوية العمومية، لمدة ساعتين من العاشرة صباحا إلى منصف النهار، وذلك بالتزامن مع محاكمة أستاذة الانجليزية فاتن بن سلامة، في قضية رفعتها ضدها عائلة تلميذ.

ونددت الجامعة في بلاغ لها اليوم الاثنين، بما اعتبرته تلفيقا لتهم كيدية مفتعلة واقحاما للقضاء في الشأن التربوي والبيداغوجي، معربة عن استيائها مما وصفته شكلا من أشكال العنف المعنوي المسلط على المؤسسة التربوية والإطار التربوي.



وحملت الجامعة العامة للتعليم الثانوي وزارة التربية مسؤوليتها كاملة في حماية منظوريها ضد كل ما من شأنه أن يشكل تدخلا في مهامهم التربوية والبيداغوجية.



وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تضامنا مع الاستاذة فاتن بن سلامة وتزامنا مع جلسة محاكمتها التي ستنعقد بالمحكمة الابتدائية بالمهدية صباح الجمعة القادم 26 نوفمبر الجاري، وفق ما أكدته جامعة الثانوي داعية منظوريها وبقية الهياكل النقابية الى الحضور المكثف لمواكبة جلسة المحاكمة.



يشار الى عائلة تلميذ رفعت قضية ضد أستاذة الانجليزية فاتن بن سلامة بعد أن أسندت له ملاحظة "ردي جدا"، بدعوى أن تقييمها تسبب له في ضرر نفسي وبدني، وأدى إلى اصابته بشلل نصفي بالوجه.

وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أدانت ما أسمته "حالة التجييش" في حق الأستاذة فاتن بن سلامة من قبل الطرف الشاكي ومحاميه، داعية القضاء إلى "الانتصار لمدرسة يقوم فيها المدرس بعمله دون ضغوطات وتهديدات".



