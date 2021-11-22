صفاقس : تأخير النظر في القضيتين الاستعجاليتين حول رفع النفايات بالجهة إلى يوم 24 نوفمبر الجاري

وات - قرّرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، اليوم الاثنين، تأخير النظر في القضيتين الاستعجاليتين المتعلقتين برفع النفايات بالجهة، تأخيرا نهائيا الى يوم الاربعاء 24 نوفمبر الجاري.

وقد رفعت القضية الاولى، من طرف عدد من نشطاء المجتمع المدني بصفاقس و6 جمعيات، ضد بلدية صفاقس والدوائر التابعة لها والمجلس الجهوي للولاية وبلديات ساقية الزيت وساقية الدائر والشيحية ووكالة التصرف في النفايات، فيما تم رفع القضية الثانية من قبل بلدية العين، ضد وكالة التصرف في النفايات.

وأوضح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي، في بلاغ اعلامي، تلقت (وات) نسخة منه، ان تأخير النظر في هاتين القضيتين الاستعجاليتين المرفوعتين، يعود الى تمسك لسان الدفاع من جانب بلدية صفاقس ووكالة التصرف في النفايات بهذا الطلب، للجواب عن الدعوى المرفوعة.

وذكر المصدر القضائي ذاته، ان الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2، سوف تنظر بدورها، يوم غد الثلاثاء، في القضية الاستعجالية الثالثة المرفوعة من طرف عدد من نشطاء المجتمع المدني بصفاقس و6 جمعيات، ضد المجلس الجهوي للولاية ووكالة التصرف في النفايات وبلديات قرمدة والعين وطينة والعوابد-الخزانات، تعلق موضوعها بما تعيشه المناطق التابعة للبلديات المذكورة، من أضرار بيئية ناجمة عن تراكم الفضلات والمطالبة بالرفع الآني للنفايات.

يذكر ان الجهات والجمعيات التي قامت برفع الدعوتين الاستعجاليتين ضد وكالة التصرف في النفايات والمجلس الجهوي لولاية صفاقس والبلديات المذكورة، هي كل من " جسور التواصل"، و"سيب التروتوار"، و"النادي البحري"، والمجلس الجهوي لعمادة الصيادلة بصفاقس، والجامعة التونسية للبيئة والتنمية، وجمعية التنمية المستدامة بصفاقس.



