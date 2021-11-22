مركز النهوض بالصادرات: ارساء خدمة دفع عبر الانترنات لفائدة الفاعلين الاقتصاديين

Publié le Lundi 22 Novembre 2021 - 14:36 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلن مركز النهوض بالصادرات عن إرساء خدمة دفع عبر الإنترنات لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.
وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إجراءات دفع رسوم تقديم طلبات الدعم الممنوحة من قبل صندوق النهوض بالصادرات وتبسيطها

وأوضح المركز في بلاغ صادر عنه، أنه بداية من 15 نوفمبر 2021 ، سيتم قبول الدفع عبر الإنترنات فقط على الرابط التالي: https://www.e-cepex.tn .
وللتذكير ، فإن صندوق النهوض بالصادرات، هو صندوق خاص ، تموله وزارة المالية ، ويخضع لإشراف وزارة التجارة.
هذا الصندوق الذي يديره مركز النهوض بالصادرات، يمول جزئيًا مجموعة من الإجراءات الترويجية في البلدان المستهدفة بمعدل تفضيلي للبلدان الواقعة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويُمنح الدعم المالي لصندوق النهوض بالصادرات للفاعلين الخواص المؤهلين المقيمين والمعتمدين




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