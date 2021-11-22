عادل الدعداع يقدم استقالته من رئاسة نادي حمام الأنف

وات - قدم رئيس النادي الرياضي لحمام الأنف عادل الدعداع يوم الاثنين استقالته من رئاسة الجمعية.



ووفق نص الاستقالة الذي تحصلت "وات" على نسخة منه، فقد ارجع الدعداع استقالته الى اسباب صحية حالت دون تمكنه من اداء مهامه.



وكان عادل الدعداع انتخب رئيسا لنادي حمام الأنف في موفى شهر ماي الماضي خلفا للفاضل بن حمزة.





