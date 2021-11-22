عادل الدعداع يقدم استقالته من رئاسة نادي حمام الأنف

Publié le Lundi 22 Novembre 2021 - 14:27 قراءة: 0 د, 15 ث
      
وات - قدم رئيس النادي الرياضي لحمام الأنف عادل الدعداع يوم الاثنين استقالته من رئاسة الجمعية.  

ووفق نص الاستقالة الذي تحصلت "وات" على نسخة منه، فقد ارجع الدعداع استقالته الى اسباب صحية حالت دون تمكنه من اداء مهامه.

وكان عادل الدعداع انتخب رئيسا لنادي حمام الأنف في موفى شهر ماي الماضي خلفا للفاضل بن حمزة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236560



En continu

Toutes les news

الاثنين 22 نوفمبر 2021 | 17 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:08 14:47 12:12 07:05 05:34
Babnet
21°
 Babnet21° Babnet % 46 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1421°-1421°-1518°-1419°-12
  • Avoirs en devises
    20788,1

  • (18 nov)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,26518 DT        1$ =2,892550 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 nov)   1458,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة