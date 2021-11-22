كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

سجل خلال الاربع وعشرين ساعة المنقضية (من الساعة السابعة من صباح أمس الاحد إلى السابعة من صباح الإثنين) نزول كميّات متفاوتة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.



//ولاية تونس// تونس قرطاج 1 / سيدي بوسعيد 1 /



//ولاية أريانة// روّاد 2 / سيدي ثابت 2 / شرفش 2 / المنيهلة 1 /



//ولاية بن عروس حمام الأنف 2 / مرناق 1 / بومهل 1 /



//ولاية منوبة// برج العامري 3 / المرناقية 3 / شوّاط 2 / منوبة 2 / الجديدة 2 /



//ولاية نابل// الهواريّة 1 / بوشريك 1 /



//ولاية زغوان// بئر مشارقة 1 / سد وادي الكبير 1 / عين عسكر 1 / زغوان 1 / الفحص 1 / سد بئر مشارقة 2 /



//ولية سليانة// قعفور 2 / سيدي بورويس 2 / العروسة 3 / سليانة المحطة 2 / بوعرادة 4 /



//ولاية جندوبة// غار الدماء 2 /



//ولاية الكاف// وادي ملاق 1 / السرس 4 / تاجروين 5 / الكاف 2 / القصور 1 / نبر 2 /



//ولاية القصرين// القصرين الشمالية 2 / حاسي الفريد 1 / القصرين الجنوبيّة 1 /



//ولاية قفصة// قفصة 1 /



//ولاية توزر// توزر 3 /



