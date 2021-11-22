متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 22 نوفمبر

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قابس: تسجيل 07 اصابات جديدة بفيروس "كورونا"



أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بأن نتيجة 1130 تحليلا اجريت على عينات مشتبه في اصابة اصحابها بفيروس "كورونا" ابرزت اصابة 07 اشخاص (06 اصابات بقابس الجنوبية واصابة واحدة (01) بالمطوية).



واوضح جبران ان العدد الجملي للاصابات قد بلغ 22376 اصابة وأن 22356 من بين المصابين تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، واشار الى انه توجد 20 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 10 حالات بقابس الجنوبية و03 حالات بوذرف وحالتين (02) بكل من قابس المدينة وغنوش وحالة واحدة (01) بكل من قابس الغربية والمطوية ومنزل الحبيب.



واشار الى وجود مريض واحد (01) بالفيروس يقيم بقسم "كوفيد 19" بالمستشفى المحلي بمارث وان نسبة الاختطار الجهوي المرتبطة بانتشار الوباء حددت ب05 اصابات لكل 100 الف ساكن.







المنستير: تسجيل 5 إصابات إضافية بفيروس "كورونا" و62 حالة نشطة و7 حالات مقيمة بالمؤسسات الصحية





تطور العدد الجملي لإصابات فيروس "كورونا" المستجد بالجهة الصحية بالمنستير إلى 40 ألفا و99 إصابة منها 5 إصابات جديدة مسجلة بتاريخ 20 نوفمبر الجاري، وفق آخر حصيلة للإدارة الجهوية للصحة.



وتواصل ارتفاع الحالات النشطة حيث بلغ بتاريخ 20 نوفمبر الجاري 62 حالة نشطة مقابل 58 حالة نشطة بتاريخ 19 نوفمبر الجاري، و57 حالة نشطة بتاريخ 18 نوفمبر، وتقيم 7 حالات مصابة بفيروس "كورونا" بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بالجهة من بينها حالة مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، وحافظت الجهة على مجموع 1008 وفيات منذ 14 نوفمبر، تاريخ التصريح بآخر حالة وفاة



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