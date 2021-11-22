فرنسا تقر ببدء الموجة الخامسة من فيروس كورونا

وكالات - اعترفت السلطات الفرنسية ببدء الموجة الخامسة من وباء فيروس كورونا في البلاد.



وأعلن الممثل الرسمي للحكومة الفرنسية، غابرييل آتال، في حديث تلفزيوني عبر قناة "Cnews" أن الموجة الخامسة من فيروس كورونا بدأت بطريقة "فجائية"، مشيرا إلى "زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا على مدى أسبوع بنحو 80 بالمائة".



وقال: "أعتقد أننا نسجل متوسط ​​17000 حالة في اليوم، بمعدل يبلغ اليوم 164 حالة لكل 100000 نسمة"، موضحا أن "معدل الإصابة هذا كان عند 100 في بداية الأسبوع الماضي ". وشدد على أنه هناك ارتفاعا قويا جدا بنسبة العدوى في البلاد.



رغم ذلك، طمأن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المواطنين الفرنسيين على الوضع الوبائي في البلاد، قائلا: "إن فرنسا تتقدم إلى حد ما على جيرانها فيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس كورونا".



