الحزب الاشتراكي يدعو رئيس الجمهورية إلى عدم توظيف ملف "المعطلين" عن العمل في صراعه مع خصومه

دعا الحزب الاشتراكي رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى "عدم توظيف ملف المعطلين عن العمل في صراعه مع خصومه السياسيين والبدء الفوري في تنزيل المنصة الرقمية والأوامر الترتيبية لتفعيل القانون عدد 38" المتعلق بتشغيل أصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم، مذكّرا إياه في هذا الجانب بأنّه "هو من ختم القانون".



كما طالب الحزب، في بيان له اليوم الأحد، رئاسة الحكومة ومصالحها باستكمال تنفيذ الاتفاق التي أمضته الحكومات السابقة مع اللجنة الوطنية لقدماء الاتحاد العام لطلبة تونس "المفروزين أمنيا" على خلفية نشاطهم النقابي والسياسي قبل 2011 وفق الشروط المتفق عليها مع اللجنة المعنية.



ودعاها أيضا إلى التعجيل بالانطلاق في تسوية وضعية "الدكاترة" المعتصمين بمقر وزارة التعليم العالي منذ أكثر من سنة بعد التزام مصالحها ورئيس الجمهورية بذلك، مطالبا في الآن نفسه كل المعطلين وأصحاب القضايا العادلة بمواصلة الضغط والاحتجاج بالطرق السلمية من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.



وأوضح الحزب الاشتراكي أنّ الخيارات "النيوليبيرالية" التي توخّتها الحكومات المتعاقبة بعد 2011 بقيادة حركة النهضة وحلفائها عمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد مما زاد في نسبة البطالة لدى الشباب، وخاصة من أصحاب الشهادات العليا، متّهما في الآن نفسه حركة النهضة بـ"إغراق الإدارة التونسية بعشرات الآلاف من الانتدابات العشوائية لمناصريها ومن جماعة العفو التشريعي العام، الأمر الذي دفع بالشباب التونسي الى الاحتجاج"، وفق تعبيره.



وانتقد ما اعتبره "تراجعا" من قبل رئيس الدولة عن تنفيذ القانون المنشور بالرائد الرسمي واعتباره قانونا غير قابل للإنجاز ورفضه لجميع الاتفاقات السابقة بتعلات واهية، وفق ما جاء في نص البيان.



وأشار إلى أنّ التحركات الاحتجاجية التي قادها الشباب "المُعطّل" من أجل الحق في الشغل مكّن من استصدار قانون 38 الذي يقضي بتشغيل أصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم لأكثر من عشر سنوات، مضيفا أنّ قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس "المفروزين أمنيا" تمكّنوا أيضا من إمضاء اتفاق إطاري يقضي بتسوية وضعيتهم في التشغيل على مراحل برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل وعن طريق اللجنة الوطنية للمفروزين أمنيا المتعهدة بهذا الملف مع حكومة الشاهد في 2018 .







