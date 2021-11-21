كأس العرب (فيفا/قطر 2021): اللجنة المنظمة تختار 5000 متطوع للمشاركة في تنظيم المنافسة





الدوحة, 21 نوفمبر2021 (وات)- أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية, اختيار خمسة آلاف متطوع, للمشاركة في مونديال العرب (فيفا قطر2021), الذي تستضيفه الدوحة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2021, تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم, بمشاركة 16 منتخبا.

و قال مدير إدارة استراتيجية التطوع في اللجنة العُليا, ناصر المغيصيب أن عملية تسجيل المتطوعين لمونديال العرب, التي بدأت في شهر أفريل الماضي, سجلت تلقي 55 ألف و989 طلبا للتطوع حيث اجتاز وأكمل التسجيل نحو 36 ألف و167 طلبا, فيما اجتاز 9603 من المتطوعين هذه المرحلة, وأجريت نحو 80 مقابلة في الأسبوع على مدار 60 يوما.

و أوضح أنه " تم اختيار 5 آلاف متطوع, وفقا للقدرات والمعايير الموضوعة إلى جانب توافر الشروط المهنية, يمثلون مختلف الجنسيات من بينهم 350 متطوعا من خارج قطر, منهم من يتوفر على خبرة في التطوع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018", مشيرا إلى أن " المتطوعين من خارج قطر, قدموا على نفقتهم الخاصة, وفق مبدأ التطوع المعمول به و لكن إدارة إستراتيجية التطوع قدمت لهم مساعدات من خلال بعض البرامج ووفرت لهم كل التسهيلات الممكنة.

وأضاف " أن نحو 150 متطوع ومتطوعة من القطريين, أكملوا عملية التسجيل في حفل الافتتاح, وفي المباراة التي ستجمع بين المنتخبين القطري والبحريني".

و منذ إعلان اللجنة العليا للمشاريع والإرث في سبتمبر 2018, عن فتح باب التطوع أمام الراغبين في دعم مشوار قطر نحو استضافة المونديال المرتقب، استقطب برنامج التطوع أنظار واهتمام عشاق كرة القدم ، من كافة أنحاء العالم، واستقبلت بوابة تسجيل المتطوعين, أكثر من 380 ألف طلب للإسهام في تنظيم المونديال.





