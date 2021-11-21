جندوبة:عائلة انيس بن عريس تدعو الى تكثيف حهود البحث عن ابنها المفقود في المياه الإقليمية الليبية

وات - اعربت عائلة انيس بن عريس (48 سنة) المفقود في المياه الإقليمية الليبية منذ الخامس من نوفمبر الجاري عن بالغ قلقها من عدم التوصل الى نتيجة مطمئنة لعائلته .



واستغرب نصر الدين المديوني صهر انيس بن عريس الذي فقد في جادث عمل مريع جد بإحدى محطات التنقيب عن النفط في سواحل طرابلس ما اعتبره "عدم ارتقاء أداء السلطات التونسية الى مستوى ما تتطلبه هذه الفاجعة التي مرّ عليها اكثر من أسبوعين".



وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "ان عائلة المفقود وجهت وسط هذا الأسبوع نداء الى رئاسة الحكومة تطالبها فيه بالتدخل وحث البعثه الدبلوماسية التونسية في طرابلس على التدخل لدى السلطات الليبية لتكثيف جهودها للعثور على ابنها المفقود انيس بن عريس خاصة في ظل عدم تقديم السلطات أي تفسير لذلك وهو ما زاد عائلته قلقا وحيرة "وفق تعبيره .



ويذكر انه في الخامس من نوفمبر الجاري توفي أربعة من عملة احدى محطات التنقيب العاملة بسواحل العاصمة الليبية طرابلس وأنقذ خامسهم قبل ان تتمكن فرق الأبحاث هناك من العثور الى ثلاث جثث ليتم في وقت لاحق نقلها الى ولاية جندوبة فيما ظل انيس بن عريس مفقودا .



