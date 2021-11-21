إحباط 9 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ليلة أمس ونجدة 223 مجتازا (الناطق باسم الحرس الوطني)

Publié le Dimanche 21 Novembre 2021 - 17:42 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تمكنت وحدات تابعة لأقاليم الحرس البحري بالشمال والجنوب والوسط والساحل، ليلة أمس السبت، من إحباط تسع عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 223 مجتازا، وفق ما نشره الناطق الرسمي باسم إدارة الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وبيّن الجبابلي، أنّ 112 شخصا من بين المجتازين الذين تمّ إنقاذهم من أصول افريقية مختلفة، مضيفا انّه بعد استشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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