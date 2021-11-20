وزير التربية بباجة: عدم وجود الماء بالمدارس امر غير مقبول وسيتم تزويد كل المدارس قبل موفي فيفري 2022

افاد وزير التربية، فتحي سلاوتي، السبت بباجة، ان عدم توفر الماء الصالح للشراب بالمدارس التونسية امر غير مقبول مشددا انه سيتم قبل موفي فيفري 2022 توفير الماء الصالح للشراب بكل المدارس التونسية الحضرية والريفية التى تفتقر للماء.



وقال انه سيتم اليوم توزيع 13 صهريجا بمواصفات جيدة بباجة ليتم استكمال البرنامج فى الفترة القريبة القادمة.



واعلن ايضا ان اصلاح المنظومة التربوية اصبح ضرورة مؤكدا انه سيتم مراجعة البرامج واستكمال جهود انطلقت منذ سنة 2015 والبناء عليها.



ودعا من جهة اخري الى تعميم الانشطة الثقافية لتشمل كل المدارس والى ترسيخ عمليات التكريم التي تشمل الاسرة التربوية وكل من قضي عمره فى تعليم وفى خدمة الاجيال السابقة والقادمة.



وكان وزير التربية قد اشرف على حفل تكريم المربين المتقاعدين والمتفوقين من تلاميذ ولاية باجة فى الامتحانات الوطنية كما اعطى اشارة انطلاق توزيع صهاريج على المدارس الريفية وواكب ابداعات ثقافية للتلاميذ فى مجالي الموسيقي والفنون التشكيلية.





