بن عروس: عملية بيضاء تحاكي دخول الجماهير الرياضية للملاعب بعد الاستظهار بجواز التلقيح





نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة اليوم السبت بالقاعة المغطاة توفيق بوهيمة برادس، عملية بيضاء تحاكي دخول الجماهير للفضاءات الرياضية بعد الاستظهار بجواز التلقيح.وانتظمت العملية في اطار فعاليات المباراة الرياضية في كرة الطائرة التي جمعت بين النجم الرادسي وفريق بومهل البساتين لحساب الجولة الثانية لبطولة القسم الوطني /ب/ .وتأتي هذه العملية وفق ممثلة مركز الإعلامية بوزارة الصحة نجلاء بلهاني "لمزيد توعية المواطنين وخاصة منهم مرتادي الفضاءات الرياضية والثقافية وبقية الأنشطة وتحسيسهم بضرورة الالتزام بحمل جواز التلقيح والاستظهار به قبل الدخول لهذه الفضاءات وغيرها حيث ان هذا الاجراء الاجباري سيبدأ تطبيقه فعليا انطلاقا من يوم 22 ديسمبر المقبل".وقد مرت العملية بسلاسة كبيرة، حيث استقبلت القاعة قرابة الـ 230 شخصا من الذين قدموا لمواكبة هذا اللقاء مستظهرين بجوازاتهم حيث تكفلت الجهة المنظمة بتيسير دخول الحاضرين الى القاعة.ويمكن للمواطنين الذين استكملوا التطعيم الحصول على جوازات التلقيح الخاصة بهم على الموقع الالكتروني evax.tn بعد الولوج الى فضاء المواطن للحصول على الجواز الذي يحمل الختم المرئي الخاص بهم.ويمكن للذين اتموا تلقيحهم بتطعيم "جونسون اند جونسون" الحصول على الجواز بعد 28 يوما من تاريخ استكمال الجرعة كما يمكن لباقي الملقحين بالتطعيمات الاخرى الحصول على الجواز بعد 7 ايام من اتمامهم للتلقيح.