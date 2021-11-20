رئيسة الحكومة تؤكد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتقليص من تداعيات الهجرة غير النظامية

Publié le Samedi 20 Novembre 2021 - 17:26 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أكدت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، اليوم السبت بدار الضيافة بقرطاج لدى تسلمها التقرير السنوي لسنة 2020 للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتقليص من التبعات التي يمكن أن تنجر عن الهجرة غير النظامية.

وثمنت، لدى لقائها رئيسة الهيئة روضة العبيدي، دور الهيئة في وضع استراتيجيات وخطط عمل للتصدي لكل التجاوزات والجرائم في هذا الخصوص.

من جهتها، اعتبرت العبيدي أن التقرير تضمن معطيات هامة، مثمنة تفهم رئيسة الحكومة لكل الاشكاليات والنقاط التي أثارها التقرير في علاقة بمسألة الاتجار بالأشخاص من جهة، وملف الهجرة غير النظامية من جهة أخرى باعتبارهما ملفين متكاملين لا يمكن فصلهما.

ولفتت إلى أنها لمست إرادة من رئيسة الحكومة لمعالجة هذه الملفات العاجلة عبر سن القوانين الضرورية للحسم في كافة الوضعيات العالقة والتسريع في حل اشكاليات التونسيين بالخارج و الأجانب القاطنين بتونس.


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