المنستير: المصادقة على الترفيع في ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2022 بما قدره 254 ألف دينار مقارنة بميزانية السنة الحالية

وات - صادقت النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية المنستير على ختم ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2020 وعلى مشروع ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2022 والترفيع فيها بما قدره 254 ألف دينار أي بزيادة 8 في المائة مقارنة بميزانية سنة 2021 وذلك خلال جلسة عمل الدورة العادية الأولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لسنة 2021.



وصادقت النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي خلال ذات الجلسة التي عقدت أمس بمقرّ الولاية على مقترح اقتناء عقارين لفائدة المجلس الجهوي في المنطقة الصناعية متعددة الاختصاصات بالقطب التكنولوجي بالمنستير وذلك وفق ما ذكره لــ(وات) الملحق الإعلامي بولاية المنستير سامي طرشون.

وصادقت على مقترح توزيع اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2022 المقدرة بحوالي 12 مليون و500 ألف دينار منها 5 ملايين دينار و800 ألف دينار لتعبيد أكثر من 23 كلم من الطرقات، و 10كلم من المسالك الفلاحية داخل المناطق السقوية العمومية، و1 مليون دينار للماء الصالح للشراب، و1 مليون دينار للتطهير، و577 ألف دينار للتنوير العمومي، و500 ألف دينار لتحسين ثمانية منشآت شبابية وثقافية ورياضية، و548 ألفا و600 دينار مساعدات لتحسين المسكن، و500 ألف دينار لتمكين 392 منتفعا من قرض لخلق ودعم مورد رزق في مجال المهن الصغرى، و69 ألف دينار لإحداث وتدعيم مواطن الشغل في القطاع الفلاحي.

وتمّت أيضا المصادقة على قائمة المنتفعين ببرنامج بعث موارد الرزق للبرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2020، وعلى إسناد 3 منح عائلية في إطار "برنامج الإيداع العائلي لكبار السن" حسب ذات المصدر.



