ثنائية لعصام الجبالي مع فريقه اودنسه في الهزيمة امام فيبورغ ضمن البطولة الدنماركية

Publié le Samedi 20 Novembre 2021 - 09:35 قراءة: 0 د, 21 ث
      
وات - سجل لاعب الوسط التونسي عصام الجبالي ثنائية مع فريقه اودنسه الذي انقاد الى الخسارة امام ضيفه فيبورغ 2-3 يوم الجمعة في افتتاح الجولة السادسة عشرة لبطولة الدنمارك لكرة القدم.
وجاءت ثنائية عصام الجبالي في الدقيقتين 50 من ركلة جزاء و78.

ويحتل اودنسه المركز التاسع برصيد 16 نقطة في حين يملك فيبورغ 19 نقطة في المركز السابع.

وكان عصام الجبالي مدد عقده خلال شهر مارس الفارط الى غاية 2024.

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