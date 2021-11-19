المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي يتداول في جملة من النقاط، من بينها البت في ملفات الإحالة على التقاعد الوجوبي

تداول المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي، المنعقد أمس الخميس بإشراف وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، وبحضور القيادات الأمنية المكوّنة لتركيبة هذا المجلس، في جملة من النقاط، أهمها البت في ملفات الإحالة على التقاعد الوجوبي، والضغط على المصاريف وترشيد النفقات، من خلال تقليص عدد الملحقين والمكلفين بمأمورية بديوان الوزير.



وتطرق المجلس وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية مساء اليوم الجمعة، إلى موضوع العناية بعائلات الأمنيين المتوفين جراء فيروس كورونا، وسبل تحسين ظروف عمل الأمنيين من إعاشة وإقامة وغيرها، والتأكيد على الاعتناء والإحاطة بالأمنيين المتقاعدين، فضلا عن تحسين قنوات التفاوض والتواصل مع النقابات الأمنية.



ونظر المجلس في جانب آخر، في تحسين الخدمات للمواطنين، من ذلك التوصية بإعلامهم عبر الهاتف عند الانتهاء من إعداد وثائقهم المطلوبة، والتقيد بالآجال في إعداد الوثائق والبطاقات المطلوبة من المواطن، والتعجيل بمشاريع إنجاز بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين.



وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج، حسب البلاغ، "في إطار الحرص على مزيد إرساء العمل التشاركي والمؤسساتي صلب وزارة الداخلية"، على أهمية دورية أعمال هذا المجلس وتكريس تقاليد التشاور في أخذ القرار.





