وزارة الداخلية، الكشف عن خليّة إرهابيّة تتكوّن من 20 عنصرا تكفيريا بولاية جندوبة

Publié le Vendredi 19 Novembre 2021 - 20:11 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أمكن لوحدات مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، الكشف عن خليّة إرهابيّة تتكوّن من 20 عنصرا تكفيريا بولاية جندوبة.

وتركّز نشاط الخليّة المذكورة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية مساء اليوم الجمعة، على القيام بعمليّات رصد بعض المؤسسات الحيويّة بالجهة وتمركز الوحدات الأمنيّة.

وبتعميق التحرّيات في شأن المظنون فيهم، تبيّن أنهم يلتقون ضمن مجموعات بصفة يوميّة بعد قضاء البعض منهم لعقوبات سجنيّة جرّاء تورّطهم في قضايا ذات صبغة إرهابيّة.

وقد أذنت النيابة العموميّة، بعد مراجعتها، باتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم ومواصلة الأبحاث.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236429



En continu

Toutes les news
.

الجمعة 19 نوفمبر 2021 | 14 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:09 14:48 12:12 07:02 05:31
Babnet
17°
 Babnet21° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1420°-1422°-1521°-1423°-14
  • Avoirs en devises
    20788,1

  • (18 nov)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,26518 DT        1$ =2,892550 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 nov)   1458,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة