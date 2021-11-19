إمضاء اتفاقيّة بين وزارة الماليّة والبنك المركزي تهم المقاصّة الالكترونية لأذون الخلاص المتعلّقة بالتصريح بالأداء عن بعد

ابرم كل من وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، الجمعة، اتفاقيّة تتعلّق بـالمقاصّة الالكترونية لأذون الخلاص المتعلّقة بالتصريح بالأداء عن بعد عبر البنك المركزي التونسي.





وتمكّن هذه العملية، من تجميع نتائج المقاصّة الالكترونيّة بطريقة مؤمّنة وفي ظرف زمني وجيز لدى البنك المركزي قبل تحويلها إلى خزينة الدّولة، وفق ما اورده بلاغ لوزارة المالية.



وتتمّ هذه العمليّة عبرمنصّة الكترونيّة تمّ تطويرها واختبار جاهزيتها ووضعها قيد الاستغلال من قبل فريق مشترك بين مركز الإعلاميّة لوزارة الماليّة ومصالح الإعلاميّة بالبنك المركزي التونسي والإداراة العامّة للمحاسبة العموميّة والاستخلاص.



وبيّنت وزيرة الماليّة، سهام البوغدريري نمصية، لدى اشرافها على امضاء الاتفاقية رفقة محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أنّ رقمنة الخدمات والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة يمكّن الإدارة التونسيّة من تحقيق نتائج هامّة لاسيما على مستوى ربح الوقت وتأمين العمليات الماليّة، مثمنة في الان ذاته سرعة ونجاعة هذه العمليّة.



وشدّد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، من جانبه، على ضرورة الانخراط في مسار الرقمنة بالسرعة المطلوبة واستحثاث نسق استكمال المنظومات الحديثة في مختلف المجالات ،لاسيما المتعلّقة بالخلاص عبر الوسائل التكنولوجيّة ومواكبة التقدّم الهائل الذي يشهده قطاع الاتصالات في العالم.

واكد العباسي على أهميّة أن تستفيد الإدارة من الخبرات التونسيّة في مجال التكنولوجيا الحديثة والتسريع في اعتماد أحدث المنظومات بما يمكّن من تسريع وتيرة تنفيذ الأهداف والمساعدة في اتخاذ القرار بالسرعة اللازمة، وفق نص البلاغ.



